ECA : +10% !

ECA : +10% !









Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — ECA rebondit de plus de 10% ce mardi à 22,70 euros, alors que le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'est établi à 112,5 ME, soit une hausse de +10,2% à données publiées et de +13,1% à données comparables. Au 31 décembre 2019, le carnet de commandes du groupe atteignait 526,3 ME, multiplié par 4,4 par rapport au 31 décembre 2018, il apporte une visibilité exceptionnelle pour les prochaines années.

L'EBITDA a augmenté de +43% sur l'exercice à 20,8 ME. Au second semestre, le retrait du pôle Robotique, essentiellement lié au recul de l'activité Simulation, est compensé par la forte amélioration de la rentabilité dans le pôle Aérospatial.

Le résultat d'exploitation est ressorti en nette hausse à 9,9 ME en 2019, contre 7,1 ME en 2018.

Le résultat net part du groupe s'élève au final à 8,1 ME en croissance de +38,7%.

"La rentabilité peut encore progresser avec la montée en puissance des différents contrats et la réduction des foyers de pertes" commente Portzamparc qui poursuit : "Si nous avons peu de visibilité à ce stade sur l'impact de la crise sanitaire, le carnet de commandes du groupe (505 ME au 31/12/2019, soit 4,5x le CA 2019) procure une très bonne visibilité sur l'activité des prochains exercices. ECA nous semble ainsi présenter un profil défensif (et peu endetté) très intéressant dans la période actuelle d'incertitudes... Un des seuls risques que nous identifions serait un potentiel décalage des investissements gouvernementaux dans la défense en conséquence des mesures de relance budgétaires". Verdict : Renforcer !