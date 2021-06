eBay vend ses activités en Corée pour 3 milliards de dollars

eBay vend ses activités en Corée pour 3 milliards de dollars









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Grosse cession pour eBay. La place de marché américaine va vendre un peu plus de 80% de ses activités sud-coréennes au détaillant local E-Mart pour un montant de 3,44 trillions de wons (3 milliards de dollars). eBay conservera une participation de 20% dans l'activité coréenne, dont la valeur implicite globale est d'environ 3,8 milliards de dollars.

"Cette opération réunit deux entreprises de commerce électronique et de détail solides qui peuvent libérer un énorme potentiel en Corée et offrir un plus grand choix aux clients", a déclaré Jamie Iannone, directeur général d'eBay. L'opération devrait être conclue d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine, en fonction de l'obtention des autorisations réglementaires habituelles.

Bay Korea, qui était le principal acteur du commerce électronique en Corée du Sud jusqu'en 2015, a vu la croissance de ses transactions ralentir à partir de 2016 en raison de l'intensification de la concurrence de sociétés comme Coupang, l'actuel numéro 1 du commerce électronique, selon les analystes. Même si à l'image de ses concurrents en ligne, eBay a profité de la pandémie, le groupe a continué à croître à un rythme plus lent que ses rivaux, notamment Amazon.

Sous la houlette de Jamie Iannone, ancien cadre dirigeant de Walmart, eBay s'est engagé dans un vaste projet de cessions d'actifs afin de redynamiser l'entreprise. L'année dernière, elle a vendu son site de revente de billets sportifs et de spectacles StubHub à Viagogo pour 4,05 milliards de dollars. Elle a également accepté de céder son activité de petites annonces à la société norvégienne Adevinta (maison-mère de Leboncoin) dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions d'une valeur de 9,2 Mds$.