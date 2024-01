eBay supprime 9% de ses effectifs

(Boursier.com) — eBay , le géant américain des enchères en ligne, a précisé son intention de supprimer environ 1.000 postes, soit 9% de ses effectifs. Le groupe évoque des efforts pour mieux assurer une croissance soutenable et de long terme. "Même si nous progressons par rapport à notre stratégie, nos effectifs et nos dépenses globales ont dépassé la croissance de notre entreprise", a déclaré Jamie Iannone, DG d'eBay, dans une lettre partagée avec les employés et relayée par Reuters. "Pour résoudre ce problème, nous mettons en oeuvre des changements organisationnels qui alignent et consolident certaines équipes afin d'améliorer l'expérience de bout en bout et de mieux répondre aux besoins de nos clients dans le monde entier", ajoute le dirigeant.