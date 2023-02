eBay supprime 4% de ses effectifs

(Boursier.com) — eBay , le géant des enchères en ligne, a fait état de son intention de supprimer environ 4% de ses effectif. La société a déclaré que cette décision était motivée par la situation macroéconomique et sa concentration sur certains segments connaissant une croissance plus rapide que le reste des activités. "Ce changement nous donne un espace supplémentaire pour investir et créer de nouveaux rôles dans des domaines à fort potentiel - nouvelles technologies, innovations clients et marchés clés - et pour continuer à nous adapter (...) à l'évolution du paysage macro, du commerce électronique et de la technologie", a déclaré Jamie Iannone, directeur général de la place de marché, dans un message aux employés. Environ 500 postes sont donc concernés par les coupes.