eBay : proche de céder son activité de petites annonces pour 9 Mds$

(Boursier.com) — eBay serait tout proche de céder son activité de petites annonces au Norvégien Adevinta pour environ 9 milliards de dollars. Selon les sources de 'Bloomberg', qui confirment une information du 'Wall Street Journal', la transaction en numéraire et en actions donnera à EBay une participation minoritaire significative dans l'entité issue du rapprochement. Adevinta aurait devancé Prosus NV et un consortium de firmes de private-equity soutenu par Blackstone Group, Permira et Hellman & Friedma.

Une annonce officielle pourrait intervenir ce lundi même si les pourparlers pourraient encore tomber à l'eau. Sous la pression de fonds activistes, la société californienne s'est engagée à céder des actifs afin de se recentrer sur son activité principale de plate-forme d'enchères en ligne.