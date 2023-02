eBay : has been ?

(Boursier.com) — eBay abandonnait 5% après bourse à Wall Street hier soir. Le groupe a averti les investisseurs que les ventes allaient continuer de baisser au cours du second semestre, soulevant des questions sur sa capacité à relancer sa croissance sur le marché en ligne après l'effet dopant de la pandémie. Le groupe californien de San Jose a fait état d'un bénéfice net du quatrième trimestre de 672 millions de dollars, ou 1,23$ par action, contre 1,97 milliard de dollars un an avant. Le bénéfice ajusté est ressorti à 1,07$ par action. Les revenus sont tombés à 2,51 milliards de dollars, contre 2,61 milliards de dollars au même trimestre, l'année précédente, et le volume brut des marchandises a été de 18,2 milliards de dollars, soit une baisse de 12% d'une année sur l'autre. Les analystes interrogés par FactSet avaient prévu un bénéfice ajusté de 1,07$ par action pour un chiffre d'affaires de 2,47 milliards de dollars.

Pour l'année complète, eBay a déploré une perte nette de 1,27 milliard de dollars, ou 2,27 dollars par action, pour un chiffre d'affaires de 9,8 milliards de dollars. Le groupe attribue principalement ce déficit à une perte de valeur de ses investissements.

eBay s'attend à un bénéfice ajusté de 1,05$ à 1,09$ par action pour le premier trimestre, pour des revenus de 2,46 milliards à 2,5 milliards de dollars, tandis que les analystes anticipaient un bénéfice ajusté de 1,07$ par action sur des revenus de 2,37 milliards de dollars. Le conseil d'administration de la société a également déclaré un dividende trimestriel de 25 cents par action, soit une augmentation de 14% par rapport au dividende précédent.

La société de commerce en ligne a déclaré qu'elle comptait 134 millions d'acheteurs actifs pour la période se terminant le 31 décembre, soit une baisse de 9% par rapport à l'année précédente et un septième trimestre consécutif de déclin. Le volume brut de marchandises, la valeur de tous les biens vendus sur le site, a chuté de 12% au cours du trimestre des fêtes, également la septième période consécutive de recul.

Le dirigeant du groupe Jamie Iannone tente de réduire les dépenses pour s'aligner sur la baisse des ventes. Plus tôt ce mois, eBay a annoncé qu'il supprimerait environ 500 emplois, soit 4% de ses effectifs. La société tente de vendre plus d'articles de luxe comme des montres pour augmenter ses revenus tout en proposant des articles remis à neuf pour plaire aux acheteurs soucieux des prix, mais ces efforts ne permettent pas pour l'heure de redressement de l'activité, les consommateurs semblant délaisser la plateforme. Dans un effort pour attirer les collectionneurs, eBay fournit un service pour échanger et authentifier les cartes à collectionner et d'autres objets et a construit des coffres-forts climatisés pour les stocker, note Bloomberg. Parmi les points positifs sur le dernier trimestre, la publicité a progressé de 19% à 276 millions de dollars...