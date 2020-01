eBay dévisse à Wall Street après les comptes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — eBay abandonne 5% en pré-séance ce mercredi à Wall Street, sanctionné après une guidance décevante. Le géant américain du e-commerce a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des résultats dépassant les attentes de marché, mais les estimations pour la période entamée, le premier trimestre fiscal, ont donc déçu les opérateurs. Sur le trimestre clos, eBay a réalisé un bénéfice net de 558 millions de dollars soit 69 cents par titre, contre 763 millions de dollars et 80 cents par action un an auparavant. Les revenus ont régressé de 2% à 2,82 milliards de dollars, contre 2,9 milliards un an plus tôt. Le consensus était de 57 cents de bpa et 2,8 Mds$ de ventes. Le groupe dit désormais tabler sur des revenus allant de 2,55 à 2,6 milliards pour le premier trimestre, contre 2,64 Mds$ de consensus de marché.