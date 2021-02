eBay dépasse nettement les attentes

(Boursier.com) — eBay ne fait plus trop parler de lui à Wall Street, éclipsé par les GAFA. Pourtant, le groupe de commerce en ligne n'a pas démérité au quatrième trimestre, affichant sur la période un bénéfice ajusté par action de 86 cents à comparer à un consensus de 83 cents. Les revenus se sont établis à 2,9 milliards de dollars sur le trimestre, en croissance de 28%, contre 2,7 milliards de consensus. Le volume brut de marchandises vendues a progressé de 21% à 26,6 milliards. Le groupe a par ailleurs livré des prévisions de revenus et profits pour le trimestre entamé dépassant les estimations de marché. Les revenus sont attendus entre 2,94 et 2,99 milliards de dollars. Le Californien de San Jose prévoit un bpa ajusté trimestriel allant de 1,03 à 1,08$. Le groupe a terminé le trimestre antérieur avec 185 millions d'acheteurs actifs, en hausse de 7%.