eBay cède ses annonces classées à Adevinta pour 9,2 milliards de dollars

(Boursier.com) — eBay a scellé, comme attendu ou presque, un accord de cession de ses activités d'annonces classées au Norvégien Adevinta ASA pour 9,2 milliards de dollars en cash et actions. Selon les termes de l'opération, eBay, géant américain du e-commerce, recevra 2,5 milliards de dollars en cash et environ 540 millions de titres Adevinta, ce qui offrira à l'Américain le contrôle de 44% du capital de la compagnie et 33% des droits de vote. Adevinta estime que ce deal fera de lui le principal acteur des annonces classés en ligne. Adevinta en profite largement en bourse d'Oslo, où le titre s'envole actuellement de près de 30% dans un volume record...

Adevinta l'a emporté sur Naspers Ltd. (Prosus NV) et sur un consortium de private equity comprenant le Blackstone Group, Permira et Hellman & Friedman, croit savoir l'agence Bloomberg, citant des personnes familières de la question. Adevinta, basé à Oslo, opère un certain nombre de places de marché en ligne en Europe et en Amérique latine. eBay a favorisé sa proposition car elle lui permettait de conserver une part significative de l'activité, indique Bloomberg.

Adevinta, scindé du conglomérat scandinave Schibsted ASA l'an dernier et dirigé par Erik Ryssdal, n'avait pas caché ses ambitions de croissance externe. eBay agit pour sa part sous la pression des investisseurs activistes Starboard Value et Elliott Management Corp., qui désirent que le groupe se recentre sur sa principale plateforme et cède des actifs. Adevinta est notamment connu pour ses plateformes leboncoin en France ou InfoJobs en Espagne, ainsi que Subito en Italie et Segundamano au Mexique. Son portefeuille comprend aussi l'application de shopping Shpock ou le site de réservation Locasun.