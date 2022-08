eBay bat le consensus, mais tout reste à faire

(Boursier.com) — eBay , le colosse des enchères en ligne, a dépassé les attentes de marché sur le trimestre clos et livré des prévisions solides. Les revenus trimestriels ont été de 2,42 milliards de dollars, en retrait de 9% en données consolidées et de 6% à changes constants. Le volume brut de marchandises a été de 18,5 milliards de dollars, en recul de 18% (-14% à changes constants). Le bpa GAAP a représenté une perte de 96 cents, alors que le bénéfice ajusté par action s'est établi positif de 99 cents. Les analystes tablaient sur 2,37 milliards de dollars de revenus et 90 cents de bpa ajusté.

Les ventes sont attendues entre 2,29 et 2,37 milliards de dollars pour la période se terminant en septembre, a annoncé mercredi la société basée à San Jose, en Californie. Les analystes prévoyaient en moyenne 2,3 milliards de dollars. Le bénéfice, hors certains éléments, serait de 89 cents à 95 cents par action, en ligne avec les estimations moyennes de 91 cents.

Le dirigeant du groupe, Jamie Iannone, s'est tourné vers des produits plus chers comme les montres et les baskets de marque pour essayer d'augmenter les dépenses sur le marché et d'attirer plus de clients. eBay a terminé le trimestre avec 138 millions d'acheteurs actifs, en baisse de 12% par rapport à l'année précédente.