Easyvista : vif intérêt pour la conférence utilisateurs EV Connect 2019

(Boursier.com) — La tournée mondiale EV Connect d'EasyVista, événement annuel incontournable dans l'ITSM, s'est clôturée le jeudi 21 novembre après avoir rencontré un franc succès. Au total, plus de 1.000 clients et partenaires ont participé à l'ensemble des conférences, tenues à Austin, Texas, Madrid, Lisbonne, Milan et Paris. Cette année, l'accent a été mis sur le potentiel d'extension des solutions ITSM d'EasyVista au-delà des fonctions IT, vers les autres métiers supports de l'entreprise tels que les Ressources Humaines, les services généraux ou les services clients. Un élargissement du marché adressable rendu possible par la simplicité d'usage des solutions et leur rapidité de déploiement, deux critères essentiels au regard du besoin global de digitalisation et de la satisfaction utilisateurs.

Le nouveau concept d'Enterprise Service Management (ESM), qui englobe celui d'ITSM tout en y ajoutant de nouvelles perspectives, s'instaure ainsi progressivement comme la nouvelle norme du secteur.