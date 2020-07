EasyVista : suspendue

(Boursier.com) — Easyvista est suspendue de cotation ce jeudi en bourse de Paris, alors qu'Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 1.153.868 actions représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques d'EasyVista, et 125.000 obligations convertibles auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence à un prix de 70 euros par action et de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations).

Le prix de 70 euros par action valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros sur une base entièrement diluée. Ce prix extériorise des primes de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse.

Concernant les comptes, EasyVista a enregistré au premier semestre un chiffre d'affaires de 20,1 ME, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019. Cette évolution découle principalement de la baisse des 'Licences renouvelables' qui se sont établies à 8,4 ME au premier semestre... L'impact de la pandémie sur la génération de 'nouveau business' est ressorti plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 ME.