EasyVista : solidité du chiffre d'affaires récurrent en 2019

Crédit photo © EasyVista

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires d'EasyVista s'établit à 45,6 millions d'euros, en croissance de +22%, soutenue par une bonne dynamique des ventes tant en Europe qu'aux Etats-Unis, où la croissante s'établit à 24%. Cette performance s'inscrit dans la continuité des 3 exercices précédents, faisant ressortir un Taux de Croissance Annuel Moyen de 25% sur la période 2016/2019.

En 2019, 77 nouveaux clients ont été gagnés. Ces grands comptes, tant publics que privés, confirment la présence d'EasyVista sur l'ensemble des secteurs depuis les services financiers, jusqu'aux administrations en passant par les médias ou la grande distribution.

Les ventes de licences renouvelables ressortent en croissance de 92% à 20,5 ME en 2019. Les Services récurrents d'hébergement de ces licences renouvelables (Managed Services) s'établissent à 2 ME, une forte croissance de +150%, proportionnelle à celle des Licences renouvelables. Les revenus SaaS s'élèvent à 8,8 ME, en recul de -27%, conformément aux prévisions. Enfin, l'activité Maintenance est stable à 5,4 ME.

Au total, le chiffre d'affaires récurrent du groupe s'établit à 36,7 ME, en croissance de +27%.

Le groupe anticipe la poursuite d'une croissance rentable et soutenue, d'environ 15% en 2020.