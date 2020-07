EasyVista : recul de 13% des revenus

(Boursier.com) — EasyVista enregistre au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 20,1 ME, en recul de 13% par rapport à la même période en 2019.

Cette évolution découle principalement de la baisse des Licences renouvelables qui s'établissent à 8,4 ME au premier semestre.

L'impact de la pandémie sur la génération de nouveau business ressort plus modéré au second trimestre avec un niveau de licences renouvelables stable à 4,6 ME.