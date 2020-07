EasyVista : les actionnaires approuvent l'ensemble des résolutions

EasyVista : les actionnaires approuvent l'ensemble des résolutions









Crédit photo © EasyVista

(Boursier.com) — L'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'EasyVista s'est réunie le 26 juin à 10h au siège social de la société, à Noisy-Le-Grand, sous la présidence de Sylvain Gauthier, Directeur Général et Président du conseil d'administration. Conformément aux dispositions de l'ordonnance prise dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires et des autres personnes ayant le droit d'y assister.

Les actionnaires ont toutefois pu donner procuration ou exprimer leur vote à distance en amont de l'Assemblée. 29 actionnaires étaient représentés ou votaient par correspondance. Ils possédaient ensemble 1.246.523 actions et droits de vote attachés, soit plus de 20% des titres ayant droit de vote.

Les actionnaires d'EasyVista ont approuvé les résolutions qui leur ont été soumises dont notamment :

- les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2019,

- l'affectation du résultat de l'exercice ;

- les éléments de rémunération des mandataires sociaux afférent à l'exercice clos le 31 décembre 2019 ;

- le renouvellement des délégations financières au conseil d'administration dont le programme de rachat d'actions.

Le résultat détaillé des votes, résolution par résolution, est disponible sur le site internet d'EasyVista, dans la rubrique dédiée à l'Assemblée générale 2020.