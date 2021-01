Easyvista : la holding détient 97,02% du capital

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 14 janvier à l'AMF, la société par actions simplifiée Easyvista Holding a déclaré avoir franchi en hausse :

- le 11 janvier 2021, le seuil de 95% du capital de la société Easyvista et détenir 1.777.548 actions Easyvista représentant autant de droits de vote, soit 95,001% du capital et 94,86% des droits de vote de la société ;

- le 12 janvier 2021, le seuil de 95% des droits de vote de la société Easyvista et détenir 1.815.234 actions Easyvista représentant autant de droits de vote, soit 97,02% du capital et 96,87% des droits de vote de la société.

Ces franchissements de seuils résultent d'acquisitions sur le marché d'actions Easyvista dans le cadre de l'offre publique initiée par Easyvista Holding.