EasyVista : impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités

EasyVista : impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités









Crédit photo © EasyVista

(Boursier.com) — EasyVista, acteur majeur de l'Enterprise Service Management en Europe et aux États-Unis, annonce qu'à ce jour, l'épidémie de COVID-19 aura un impact limité sur son activité. Dans le contexte actuel, le Groupe rappelle son respect rigoureux des directives de l'Organisation Mondiale de la Santé et des gouvernements locaux, en matière de normes sanitaires et d'organisation, afin d'assurer la santé et la sécurité de ses équipes dans toutes les zones géographiques où le Groupe est présent.

D'autre part, EasyVista rappelle sa capacité à assurer pour ses clients le bon fonctionnement de l'ensemble de ses services. Le Groupe a déployé rapidement son plan de continuité afin d'instaurer le télétravail pour l'ensemble des collaborateurs, bénéficiant d'une solide expertise dans cette pratique déjà en vigueur, en particulier aux Etats-Unis. A ce jour, le Groupe ne prévoit pas de faire appel à des mesures de chômage partiel.

Cette pleine capacité de pilotage à distance est liée à la nature intrinsèque des solutions du Groupe qui accompagnent la digitalisation des process métiers des organisations, en facilitant, notamment, la flexibilité et l'autonomie des collaborateurs ainsi que des clients. Concernant l'offre SaaS, EasyVista peut compter sur la qualité de son infrastructure dotée des plus hauts standards de sécurité qui garantissent la continuité des services.

Mobilisation d'EasyVista auprès de ses clients acteurs de la santé

Dans le contexte actuel, afin d'aider ses clients du secteur de la santé, tels que les hôpitaux publics, EasyVista a décidé d'accroître significativement leur capacité en termes de gestion des services informatiques. A ce titre, le Groupe a donné accès, gratuitement, à un nombre largement étendu d'utilisateurs, pendant la période de crise.

Impact limité de l'épidémie COVID-19 sur les activités du Groupe

Compte tenu de l'évolution actuelle de l'épidémie, EasyVista n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net sur les objectifs commerciaux et de rentabilité pour 2020. Toutefois, EasyVista estime à ce jour ne pas pouvoir assurer la croissance annoncée, mais ne table pas, pour autant, sur un repli significatif de son activité en 2020. L'impact découle des reports attendus des nouvelles commandes, la situation actuelle contraignant les clients à concentrer exclusivement leurs ressources sur la continuité opérationnelle de l'activité. Dans ce contexte, la bonne maîtrise des coûts et l'efficacité opérationnelle renforcée resteront des priorités importantes au cours des prochains mois...