EasyVista : Eurazeo réalise l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — EasyVista Holding, une société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis au prix de 70 euros par action EasyVista, un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques de la société EasyVista, et de 125.000 obligations convertibles, au prix de 70 euros par obligation convertible auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence.

EasyVista Holding détient ainsi à l'issue de l'opération 1.149.1263 actions de la société et 125.000 obligations convertibles.

A l'issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital, Momentum Invest et Isatis Capital), déposeront dans les prochains jours un projet d'offre obligatoire simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible, et de 45,88 euros par bon de souscription d'action.

Le conseil d'administration de la société émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à 15 jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d'information. Le rapport de l'expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse.