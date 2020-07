EasyVista : Eurazeo négocie l'acquisition d'une part majoritaire

(Boursier.com) — Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 1.153.868 actions représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques d'EasyVista, et 125.000 obligations convertibles auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence à un prix de 70 euros par action et de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations). Le prix de 70 euros par action valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros sur une base entièrement diluée. Ce prix extériorise des primes de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse.

EasyVista est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise. EasyVista, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client.

Aux côtés d'Eurazeo PME, les fondateurs, Sylvain Gauthier et Jamal Labed (et, le cas échéant, certains actionnaires historiques de référence) continueront d'accompagner le développement de la société et apporteront une partie de leurs titres au véhicule dédié susvisé. Sous réserve de l'acquisition du bloc de contrôle, le véhicule dédié susvisé déposerait à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des titres émis par la société, au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (moins tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique) et de 45,88 euros par bon de souscription d'action.

La signature des accords définitifs ne pourra intervenir qu'à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel d'EasyVista et la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle restera quant à elle soumise à l'approbation de l'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration. La cotation des actions EasyVista, suspendue ce jour, reprendra à compter du 24 juillet 2020. Le dépôt de l'offre publique devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2020.