EasyVista entame des négociations exclusives avec Coservit pour étendre son offre au monitoring IT

(Boursier.com) — EasyVista , fournisseur mondial de solutions d'automatisation intelligentes pour la gestion des services informatiques (ITSM) et du support à distance, annonce la signature d'un accord exclusif concernant l'acquisition de Coservit, fournisseur de logiciels de monitoring et d'AIOps de dernière génération. Dans le cadre des ambitions à l'horizon 2025 d'EasyVista et de sa déclinaison stratégique, cette acquisition prochaine lui permettra d'étendre davantage son offre et d'asseoir sa position de leader européen de la gestion des services et opérations informatiques.

La finalisation de la transaction reste soumise aux conditions usuelles et devrait intervenir dans les prochaines semaines.

"EasyVista n'a qu'un seul objectif : "Make IT Easy" déclare Sylvain Gauthier, PDG et cofondateur d'EasyVista. "Notre stratégie pour 2025 s'appuie sur une croissance interne et externe, ainsi qu'une dynamique d'innovation produits en continu. Notre ambition est de proposer à nos clients des technologies de mesure de la performance et de la disponibilité de leur infrastructure informatique. Ceci passe par l'intégration de la technologie ServiceNav à notre portefeuille de produits - ainsi que par des outils de prise de contrôle à distance et de Self-Healing* (*processus de remédiation proactive et automatique), suite à l'acquisition récente de la technologie Goverlan. C'est une offre innovante que nous sommes aujourd'hui en mesure de proposer à nos clients, car elle combine des solutions de Service Management, de monitoring, de remote control et de Self-Help, couvrant ainsi l'intégralité du cycle de vie d'un service numérique."