EasyVista : EasyVista Holding pointe à près de 72% du capital ; prolongation de l'offre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Dans le prolongement du dépôt par EasyVista Holding auprès de l'Autorité des marchés financiers d'un projet d'offre obligatoire simplifiée portant sur la totalité des actions, des obligations convertibles et des bons de souscription d'action en circulation de la société EasyVista, EasyVista Holding annonce avoir conclu des engagements d'apport à l'Offre avec plusieurs actionnaires de la société portant sur un total de 67.886 actions représentant 3,97% du capital et 3,82% des droits de vote théoriques de la société et 7.500 bons de souscription d'action de la Société ;

EasyVista Holding a aussi conclu des promesses croisées d'achat et de vente portant sur un total de 117.598 actions représentant 6,88% du capital et 6,62% des droits de vote théoriques de la Société et 23.232 actions résultant de la conversion d'obligations convertibles, permettant à EasyVista Holding d'acquérir les actions sous promesses au prix de 70 euros par action.

Ces accords ne comportent aucune clause de complément de prix ni engagement de réinvestissement de la part des actionnaires concernés.

Par ailleurs, dans le cadre du projet de note d'information en date du 29 septembre 2020, EasyVista Holding s'était réservée la faculté d'acquérir des titres de la société jusqu'à l'ouverture de l'offre. A ce titre, EasyVista Holding a fait l'acquisition à ce stade de 79.000 actions de la société sur le marché représentant 4,62% du capital et 4,45% des droits de vote théoriques de la Société. EasyVista Holding se réserve la possibilité de poursuivre ses acquisitions d'actions dans la limite d'un montant résiduel (compte tenu des actions déjà acquises) de 87.492 actions.

En conséquence, et sans tenir compte des engagements d'apport, EasyVista Holding détient à ce jour 1.228.126 actions représentant 71,87% du capital et 69,14% des droits de vote de la société, ainsi que 125.000 obligations convertibles. Elle sera par ailleurs en mesure d'acquérir, au titre des promesses de vente qui lui ont été conférées, 119.598 actions, portant sa détention totale (effective et assimilée) à 78,87% du capital et 75,87% des droits de vote théoriques.

Compte tenu des accords susvisés conclus par EasyVista Holding depuis le dépôt de l'Offre, EasyVista Holding a désormais l'intention de demander à l'AMF la mise en oeuvre, dans un délai de 3 mois à compter de la clôture de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions de la société non présentées à l'offre, moyennant une indemnisation par action égale au prix d'Offre, dans le cas où, à l'issue de l'offre, le nombre d'actions de la société non présentées par les actionnaires minoritaires ne représenteraient pas plus de 10% du capital et des droits de vote. Une procédure de retrait obligatoire visant les obligations convertibles et les BSA non présentés à l'offre, serait également mise en place moyennant une indemnisation unitaire égale respectivement au prix de l'offre des obligations convertibles et au prix de l'offre des BSA.

EasyVista Holding déposera prochainement auprès de l'AMF un complément au projet de note d'information du 29 septembre 2020 faisant notamment état de ces opérations et de la mise à jour de ses intentions.