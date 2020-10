EasyVista : CA sur 9 mois publié

EasyVista : CA sur 9 mois publié









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Sur les 9 premiers mois de l'exercice 2020, le chiffre d'affaires d'EasyVista s'est établi à 28,9 ME, un recul de 11% principalement lié à la décroissance des licences renouvelables dont le montant s'établit à 11,9 ME, contre 13,34 ME en 2019. Malgré cette baisse d'activité, EasyVista a poursuivi l'expansion de son portefeuille clients au cours de la période. Dans le secteur privé, le groupe s'est distingué en France en enregistrant de nouveaux contrats avec Boiron dans l'homéopathie et Grand Vision dans la distribution d'optique. Aux États-Unis, le groupe a renforcé son portefeuille dans l'industrie avec Ingevity, acteur de la chimie coté au NYSE. Dans le secteur public en Europe du Sud, l'Hôpital de Matosinhos au Portugal et la Province de Frosinone en Italie, utilisent désormais les solutions EasyVista.

Projet d'offre publique d'achat simplifiée déposée par EasyVista holding sur les titres EasyVista

Tel qu'annoncé le 24 septembre dernier, EasyVista Holding, société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, lesquels agissent de concert avec les fondateurs, des actionnaires historiques d'EasyVista et certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital, Momentum Invest et Isatis Capital, détient, à la suite des négociations initiées le 23 juillet, un bloc d'actions de contrôle Via le FCPI Sino French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital représentant 1.149.126 actions représentant 67,2% du capital d'EasyVista.

Un projet d'offre publique d'achat simplifié a été déposé le 29 septembre 2020.

Le conseil d'administration de la Société émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant.

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires annuel 2020, le 11 février 2021.