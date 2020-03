EasyVista : bien reçu !

(Boursier.com) — EasyVista grimpe de plus de 5% ce mardi à 59 euros, alors que le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 45,7 millions d'euros, en croissance de +22% soutenue par une bonne dynamique des ventes, tant en Europe qu'aux Etats-Unis, où la croissance du chiffre d'affaires est ressortie à 27%.

Cette performance s'inscrit dans la continuité des 3 exercices précédents faisant ressortir un taux de croissance annuel moyen de 25% sur la période 2016/2019. Au total, le chiffre d'affaires récurrent du groupe est ressorti à 36,7 ME, soit plus de 80% des revenus totaux, une croissance de +27% par rapport à 2018.

L'Ebitda s'est élevé à 8,5 ME pour l'exercice 2019, soit 18,6% du chiffre d'affaires. Cette forte hausse de la marge d'Ebitda, par rapport à 2018, s'explique par la dynamique de croissance du chiffre d'affaires (+22%) dans un contexte de poursuite de la maîtrise des dépenses opérationnelles.

Le résultat d'exploitation 2019 est ressorti à 7,47 ME (2,67 ME en 2018), soit une marge d'exploitation de 16,35%, en nette amélioration. Le résultat financier ressort à 0,43 ME (0,30 ME en 2018), évolution liée à la poursuite de la hausse du dollar par rapport à l'euro en 2019, tandis que les frais financiers liés au financement de l'exploitation sont restés maîtrisés.

Suite à l'intégration d'un résultat exceptionnel et d'une charge d'impôt de 1,9 ME, y compris impôts différés, le résultat net s'établit à +5,61 ME (+2,29 ME en 2018), soit 12,28% du chiffre d'affaires.

Perspectives 2020

EasyVista indique que la crise sanitaire du COVID-19 aura un impact limité sur ses activités. Cependant, la société n'est pas en mesure de déterminer avec précision l'impact net sur ses objectifs commerciaux et sa rentabilité pour 2020. Elle effectuer un nouveau point lors de la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020, prévue le 14 avril.

Le marché de l'ITSM, qui a désormais évolué vers l'ESM, bénéficiera cependant d'une dynamique structurelle significativement renforcée du fait des nouveaux besoins en termes de transformation des organisations. EasyVista reste confiant dans les perspectives de développement à moyen terme de Service Manager et de son offre d'automatisation, Self Help, qui permet aux utilisateurs de prendre directement en charge les incidents et demandes informatiques, ainsi que leur résolution dans 20% des cas.

Portzamparc parle "d'excellents résultats 2019 et d'une révision logique de la guidance 2020" (...) "Nous avions abaissé notre scénario 2020 dès le 18 mars en raison du contexte sanitaire qui pèse peu sur les contrats en cours (80% de récurrent), mais entraîne des décalages de signatures de contrat. Nos prévisions actuelles (CA +2,3%, recul de la marge) seront ajustées après la présentation des résultats de ce jour" commente l'analyste qui vise un cours de 75,50 euros en restant à l'achat sur le dossier.