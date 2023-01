easyJet : un début d'exercice meilleur que prévu, optimisme pour la suite

(Boursier.com) — easyJet vient de dévoiler des résultats trimestriels meilleurs que prévu. Sur les trois mois clos fin décembre, la compagnie à bas coûts essuie une perte avant impôts de 133 millions de livres sterling contre un déficit de 213 M£ un an plus tôt pour des revenus en hausse de 83% à 1,47 Md£. Le transporteur britannique a accueilli 17,47 millions de personnes à bord de ses avions sur la période (+47%) tandis que le coefficient d'occupation a atteint 87% (77% un an plus tôt), en raison de l'augmentation de la demande des clients associée à la fin des restriction de voyage.

"La performance financière d'easyJet au premier trimestre a été supérieure aux attentes, les rendements se renforçant, avec un revenu par siège en hausse de 36% en glissement annuel. Les revenus auxiliaires ont continué de bien performer, à 20,12£ par siège, augmentant également de 36% d'une année sur l'autre", souligne le groupe.

"En résumé, nous nous attendons à voir nos pertes hivernales diminuer de manière significative au cours du premier semestre par rapport à l'année dernière. Cela nous placera fermement sur la voie de la réalisation d'un bénéfice pour l'année entière, où nous prévoyons de battre les attentes actuelles du marché, ce qui nous permettra de créer de la valeur pour les clients, les investisseurs et les économies que nous servons", a déclaré Johan Lundgren, DG d'easyJet.

Au premier trimestre, les capacités de la compagnie aérienne ont été de 20,2 millions de sièges. easyJet anticipe un montée à 38 millions de sièges sur l'ensemble du premier semestre, avant d'atteindre 56 millions au second semestre de son exercice financier décalé, qui s'étend jusqu'en septembre.