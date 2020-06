easyJet trouve un accord avec Airbus

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — easyJet a trouvé un accord avec Airbus pour le report de la livraison de 24 appareils. Ces avions, dont les dates de livraison initiales se situaient entre juin 2020 et décembre 2021, seront finalement reçus par la compagnie britannique entre 2025 et 2027. Huit autres appareils devant être livrés cette année rejoindront la flotte du transporteur à bas coûts en 2022.

Dans le cadre de cet accord, easyJet a également obtenu, sans contrepartie, une prolongation des délais pour l'exercice des droits de report et d'achat existants. Le groupe peut ainsi, jusqu'au mois de décembre, reporter la livraison de deux appareils et peut également choisir de ne pas recevoir 7 avions dont la livraison est actuellement prévue entre les exercices 2022 et 2026.

Les avions d'easyJet ont retrouvé le ciel lundi après être restés au sol pendant plus de deux mois en raison de la pandémie de Covid-19.