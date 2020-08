easyJet : tendances estivales encourageantes après un trimestre chaotique

(Boursier.com) — Pandémie oblige, easyJet a logiquement vu ses indicateurs financiers s'effondrer au cours de son troisième trimestre fiscal. Le transporteur à bas coûts a bouclé le trimestre clos fin juin avec des revenus de 7 millions de livres sterling (-99,6%) et une perte imposable de 324,5 M£. La compagnie, dont la totalité de la flotte a été immobilisée à compter du 30 mars en raison de la pandémie de Covid-19, a repris ses vols le 15 juin. Sur les deux semaines d'activité, la firme britannique a transporté 117.000 passagers avec une capacité totale de 132.000 sièges. Le groupe indique observer des performances encourageantes sur l'ensemble du réseau, tout en continuant à se concentrer sur les vols rentables. En juillet, easyJet a transporté un peu plus de 2 millions de passagers avec un taux de remplissage de 84%.

Le transporteur, qui est parvenu à réduire ses coûts de 79% sur un an, a brulé 774 M£ sur la période contre une guidance de 1 Md£. Comme annoncé précédemment, easyJet a lancé un important programme de restructuration qui vise à générer des liquidités et à faire en sorte que l'entreprise sorte de la pandémie dans une position encore plus compétitive. Le programme permettra de réduire les coûts dans tous les domaines, ce qui est une nécessité dans l'environnement actuel de Covid-19. Il prévoit notamment de redimensionner l'organisation et de réduire les effectifs de 30% au maximum.

easyJet, qui opère 210 liaisons ce mois-ci, prévoit maintenant de voler avec environ 40% de ses capacités pré-crise au quatrième trimestre, contre 30% indiqué lors de la publication des résultats semestriels. La compagnie espère également réduire ses pertes sur la période en comparaison du troisième trimestre.