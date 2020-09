easyJet revoit ses ambitions à la baisse, le titre recule

(Boursier.com) — easyJet , qui espérait voler avec environ 40% de ses capacités pré-crise au quatrième trimestre, revoit ses ambitions à la baisse. La compagnie à bas coûts cite le recul de la confiance des clients pour planifier leur voyage en raison des restrictions gouvernementales en constante évolution à travers l'Europe et des mesures de quarantaine au Royaume-Uni. Le transporteur britannique prévoit désormais d'opérer avec moins de 40% des capacités prévues jusqu'ici sur les trois mois clos fin septembre.

"Compte tenu des nombreux changements apportés aux restrictions gouvernementales depuis la présentation des résultats du troisième trimestre, du manque de visibilité et du niveau d'incertitude persistant, il ne serait pas approprié de maintenir des prévisions financières pour les exercices fiscaux de 2020 et 2021 pour le moment... easyJet continuera également à examiner régulièrement ses liquidités afin d'évaluer toute autre possibilité de financement", souligne le groupe.

Johan Lundgren, Directeur General d'easyJet, déclare : "il est difficile d'estimer l'impact de la pandémie et des politiques gouvernementales associées sur l'ensemble de l'industrie. Nous appelons à nouveau le gouvernement à fournir un soutien sectoriel spécifique à l'aviation, qui doit prendre la forme d'un vaste ensemble de mesures comprenant la suppression de la taxe Air Passenger Duty pendant au moins 12 mois, l'allègement des redevances du contrôle aérien et le maintien de la dérogation aux règles sur les slots. Ces mesures favoriseront la rétention des compétences dans le secteur, ce qui soutiendrait l'emploi et favoriserait la connectivité".

A la suite de ces annonces, le titre est sous pression à Londres, en retrait de près de 4%.