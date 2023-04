easyJet relève encore son objectif de profits annuels

(Boursier.com) — Confiant sur la poursuite de la dynamique actuelle dans le ciel européen, easyJet rehausse son objectif de bénéfices pour la deuxième fois cette année. Le transporteur à bas coûts s'attend désormais à battre les attentes révisées du marché qui prévoient un bénéfice avant impôts de 260 millions de livres sterling cette année, contre un objectif précédent d'au moins 126 M£.

easyJet a considérablement réduit ses pertes " saisonnières " au premier semestre, grâce à des mesures internes, notamment l'optimisation du réseau, l'amélioration des produits auxiliaires et une concentration continue sur les coûts qui lui permettent de bénéficier pleinement des niveaux élevés de la demande. La perte globale avant impôt pour le premier semestre devrait se situer entre 405 et 425 millions de livres sterling contre 545 M£ un an plus tôt. Les revenus sont anticipés à 2,69 Mds£ (+80%) et l'EBIT global serait négatif à hauteur de 395 M£ contre une perte de 486 M£ sur l'exercice antérieur.

Les revenus par siège sur le troisième trimestre fiscal augmenteront d'environ 20%, a précisé la compagnie à la suite de ce qu'elle a qualifié de "ventes robustes" pendant la période de Pâques lorsqu'elle a opéré environ 1.600 vols par jour. Le transporteur s'attend à des capacités de retour à leur niveau pré-pandémie pendant le pic de la période estivale avec une croissance d'environ 8% en excluant le redimensionnement de Berlin. "Nous constatons une forte dynamique de réservation continue pendant l'été, car les clients accordent la priorité aux dépenses de voyage", a déclaré le directeur général Johan Lundgren.