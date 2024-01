easyJet : réduit légèrement ses pertes en début d'exercice, perspectives positives

(Boursier.com) — easyJet a légèrement réduit ses pertes sur son premier trimestre fiscal. Sur la période, la compagnie britannique essuie un déficit avant impôts de 126 millions de livres, contre une perte de 133 M£ un an plus tôt et un consensus logé à 155 M£. Le chiffre d'affaires ressort à 1,80 Md£, en hausse +22% sur un an (1,73 Md£ de consensus) avec des recettes passagers de 1,13 Md£ (+16%) et des revenus auxiliaires de 486 M£ (+20%). Le transporteur à bas coûts a accueilli 19,84 millions de personnes à bord de ses avions, en hausse de 14% sur un an, avec un coefficient d'occupation de 86% (87% sur le premier trimestre précédent).

easyJet table toujours sur des capacités de 42 millions de sièges sur l'ensemble du premier semestre et anticipe une perte réduite sur la période malgré un impact direct d'environ 40 M£ dû au conflit au Moyen-Orient. Les tendances des réservations donnent des perspectives positives pour le reste de l'exercice, souligne le transporteur.