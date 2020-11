easyJet : réduit encore ses capacités pour cet hiver, renforce sa trésorerie

(Boursier.com) — Jour après jour, les compagnies aériennes européennes revoient leur plan de vols pour la fin d'année. Dernier exemple en date, easyJet prévoit désormais de ne plus voler qu'avec environ 20% de sa capacité 'normale' au cours du premier trimestre de son exercice 2021, contre 25% précédemment. Le groupe britannique explique ce changement par l'annonce faite par le gouvernement britannique samedi dernier pour contenir la pandémie de Covid-19, ainsi qu'aux annonces similaires faites récemment en Allemagne et en France. "Nous restons concentrés sur les vols générateurs de trésorerie pendant la saison hivernale afin de minimiser les pertes au cours du premier semestre et de conserver la flexibilité nécessaire pour augmenter rapidement la capacité lorsque la demande reviendra", souligne le transporteur.

easyJet a par ailleurs annoncé une nouvelle opération de 'sale and leaseback' portant sur onze avions avec deux contreparties. Les deux transactions génèreront un produit total en numéraire de 169,5 millions de dollars. À l'issue de ces nouvelles opérations de vente et de cession-bail, easyJet conserve désormais 141 appareils en pleine propriété et sans charge, soit environ 41% de la flotte. easyJet continuera à examiner régulièrement sa position de liquidité et à évaluer d'autres options de financement, y compris celles qui existent sur le solide marché de la cession-bail.