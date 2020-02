easyjet réagit face au Covid-19

(Boursier.com) — Suite à l'augmentation de cas de COVID-19 dans le nord de l'Italie, easyjet dit avoir observé un fléchissement de la demande et des taux de remplissage depuis et vers ses bases du nord de l'Italie. "Nous constatons également un ralentissement de la demande sur nos autres marchés européens.

Par conséquent, nous prenons la décision d'annuler certains vols, en particulier ceux à destination et en provenance de l'Italie, tout en continuant de surveiller la situation et en adaptant notre programme de vols pour répondre à la demande".

La compagnie aérienne poursuit : "Bien qu'il soit trop tôt pour déterminer quel sera l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les perspectives et les prévisions de l'année en cours à la fois pour la compagnie aérienne et pour easyJet Holidays, nous continuons de veiller attentivement la situation et tiendrons informés le marché en temps opportun".

easyJet travaille en étroite collaboration avec les autorités et suit les directives fournies par l'Organisation Mondiale de la Santé et l'EASA pour assurer la santé et le bien-être de ses employés et de ses clients.

Groupe de travail transversal

"Un groupe de travail transversal se réunit quotidiennement pour s'assurer que toutes nos procédures et pratiques restent efficaces. Nos procédures de gestion des maladies transmissibles sont similaires à celles en vigueur durant l'épidémie de SRAS et d'autres urgences sanitaires mondiales" poursuit easyJet.

Durant ce temps et pour atténuer l'impact du COVID-19, le focus du groupe portera sur l'efficacité opérationnelle et la gestion des coûts dans plusieurs domaines de son activité, notamment :

-Réduction budgétaire dans l'administration et les dépenses discrétionnaires.

-Gel des recrutements, promotions et augmentations de salaires sur l'ensemble du réseau.

-Report des projets non critiques et des dépenses d'investissement.

-Offre de congés sans solde et interruption des formations non obligatoires.

-Contrats avec des prestataires pour une réduction supplémentaire des coûts.

-Réallocation des avions pour l'été 2020 afin de saisir les meilleures opportunités de revenus en période de reprise...