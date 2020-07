easyJet : pourrait fermer 3 bases au Royaume-Uni

easyJet : pourrait fermer 3 bases au Royaume-Uni







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le plan de restructuration se précise chez easyJet. Après avoir annoncé fin mai la potentielle réduction de 30% de ses effectifs, soit environ 4.500 postes, la compagnie à bas coûts a lancé hier une consultation officielle sur ses propositions avec les représentants des salariés, dont BALPA et UNITE, concernant tous ses pilotes et équipages basés au Royaume-Uni. Des propositions qui pourraient déboucher sur la fermeture de trois bases du transporteur dans le pays, dont Londres Stansted, et la suppression d'environ 700 postes de pilotes.

Depuis le début de la pandémie, easyJet a pris des mesures décisives pour réduire ses coûts et les dépenses non critiques de l'entreprise à tous les niveaux afin d'en atténuer l'impact ; cependant, conformément aux projections de l'IATA, easyJet estime que les niveaux de demande du marché observés en 2019 ne seront probablement pas atteints de nouveau avant 2023.

easyJet prévoit d'exploiter 50% de ses lignes habituelles en juillet et 75% en août, bien que la baisse des fréquences signifie que les capacités du troisième trimestre seront réduites d'environ 30%.