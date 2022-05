easyJet : pertes réduites, bel été en vue

(Boursier.com) — A l'image de Ryanair lundi, easyJet se montre prudemment optimiste pour les mois à venir. Si la compagnie britannique a réduit ses pertes au premier semestre et signalé une augmentation des réservations estivales, elle estime qu'il y a encore trop d'incertitude pesant sur la demande pour fournir des perspectives financières pour la totalité de l'exercice. Avec des clients réservant de plus en plus près de leur date de départ, même la visibilité à court terme reste limitée, a souligné le transporteur à bas coûts. Si les réservations au cours des 10 dernières semaines sont supérieures de 6% à la même période de 2019, seulement un peu plus d'un tiers des sièges pour les trois mois cruciaux estivaux sont jusqu'à présent vendus.

Le transporteur basé à Luton a essuyé une perte avant impôts de 545 millions de livres sur les six mois clos fin mars contre 701 M£ un an plus tôt pour des revenus de 1,498 Md£ (vs 240 M£). Les coûts globaux ont augmenté de 117 % à 2,043 Mds£, principalement en raison de l'augmentation des capacités. Ces dernières ont crû de 373,4% sur un an.

easyJet estime que ces capacités devraient représenter 90% du niveau de 2019 sur le trimestre en cours, puis 97% sur le trimestre clos fin septembre. Comme ses pairs, dont British Airways, easyJet a du mal à recruter suffisamment de personnel pour répondre à la demande. Le groupe a notamment été contraint de supprimer six sièges sur ses A319 afin de pouvoir effectuer des vols avec seulement trois membres d'équipage en cabine.

Commentant les résultats, Johan Lundgren, DG d'easyJet, a déclaré : "easyJet a réduit ses pertes d'une année sur l'autre, dans le haut de fourchette de ses prévisions. La demande refoulée et la suppression des restrictions de voyage ont permis une reprise forte et soutenue de l'activité, qui a été davantage stimulée par nos actions. Il s'agit notamment de la réallocation radicale des avions qui a vu plus de 1,5 million de sièges déplacés vers les marchés les plus performants et le changement de nos produits auxiliaires générant des revenus accrus - qui ont tous deux contribué à l'augmentation de notre rendement total de 9% par rapport à la même période sur l'exercice 2019".