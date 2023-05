easyJet : pertes réduites au premier semestre, comme prévu

(Boursier.com) — easyJet réduit ses pertes semestrielles et réitère sa confiance pour les mois à venir. Le transporteur a bas coûts a essuyé une perte globale avant impôt de 411 M£ sur les six premiers mois de son exercice décalé, contre un déficit de 545 M£ sur l'exercice précédent. Les revenus ont augmenté de 80% à 2,69 Mds£. Les revenus par siège se sont améliorés de 40% à 66,46£ tandis que les capacités ont bondi de 25% avec un coefficient d'occupation de 87,5%. La forte demande pour l'été 2023 se poursuit et le coût par siège, hors carburant, du second semestre devrait être stable sur un an. Les revenus par siège sur le troisième trimestre fiscal devraient eux augmenter d'environ 20%

"Tous ces progrès devraient se traduire par une accélération de la réalisation de nos objectifs à moyen terme tout en continuant à saisir les opportunités à venir. Cela comprend l'ajout d'une nouvelle base au Royaume-Uni, à Birmingham, qui fournira non seulement plus choix et de connectivité pour les consommateurs, mais aussi la création de centaines d'emplois", affirme Johan Lundgren, DG d'easyJet.