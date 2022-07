(Boursier.com) — easyJet perd son directeur opérationnel (COO) en pleine période estivale. La compagnie britannique à bas coûts indique que Peter Bellew a démissionné de son poste pour poursuivre d'autres opportunités. David Morgan a été nommé en tant que COO par intérim depuis le 1er juillet, relevant directement de Johan Lundgren, DG d'easyJet. David Morgan travaille chez easyJet depuis 2016 et a été près d'un an COO par intérim en 2019.

"David possède une expérience significative et une connaissance approfondie de l'entreprise et de l'exploitation et assurera un leadership solide pour la compagnie aérienne cet été", affirme Johan Lundgren.

Ce départ intervient alors que le secteur du transport aérien est confronté à de multiples perturbations en lien avec des pénuries massives de personnel. Plusieurs compagnies, dont easyJet, doivent également faire face à des mouvements sociaux d'une partie de leur personnel qui réclament des hausses de salaire et de meilleures conditions de travail.