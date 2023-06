easyJet : Moody's relève la perspective crédit de 'stable' à 'positive'

(Boursier.com) — Moody 's confirme la note émetteur long terme d'easyJet à 'Baa3' et relève la perspective à 'positive'. Cette dernière reflète les attentes de Moody's selon lesquelles le groupe continuera d'augmenter son volume de passagers vers les niveaux d'avant la pandémie, les marges s'améliorant à mesure que les volumes et les rendements toujours élevés compensent l'inflation des coûts. "Les perspectives supposent que le groupe améliorera ses paramètres de crédit vers les 'déclencheurs de mise à niveau' au cours des 12 à 18 prochains mois tout en préservant une très forte liquidité et une dette nette très faible ou nulle", ajoute l'agence.