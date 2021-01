easyJet : les revenus trimestriels ont fondu de 88%, visibilité très limitée

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — easyJet a comme attendu souffert au cours des trois mois clos fin décembre avec des revenus en chute de 88% à 165 millions de livres. Le nombre de passagers transportés a plongé de 87% à 2,9 millions, en ligne avec la baisse des capacités de 82%. Le coefficient d'occupation s'est replié de 26 points à 66%. Le groupe britannique est parvenu à réduire ses coûts, hors carburant, de 52% à change constant sur la période. De quoi lui permettre de réduire sa consommation de liquidités à 40 M£ par semaine.

Johan Lundgren, directeur général d'easyJet, a déclaré : "nos performances au cours de cette période ont été conformes aux attentes de la direction, malgré l'entrée en vigueur de restrictions plus strictes. Nous avons pris les bonnes mesures pour sortir plus légers (ndlr : de la crise) avec une base de coûts réduite et le retrait des transporteurs traditionnels dans les principaux aéroports offrira des opportunités supplémentaires à easyJet. Nos principaux atouts ne sont pas affectés par la pandémie : nous avons des clients fidèles qui connaissent notre marque et lui font confiance, un réseau inégalé, un bon rapport qualité-prix et une position de leader en matière de durabilité avec une satisfaction élevée de la clientèle".

Sur la base des restrictions de voyage actuelles sur les marchés où la compagnie opère, easyJet ne prévoit pas de voler avec plus de 10% des capacités du deuxième trimestre 2019. Le mécanisme européen de renonciation aux créneaux horaires mis en place pour cet hiver permet au transporteur de faire correspondre au mieux sa capacité à la demande plus faible qui existe actuellement. Des discussions sont en cours entre la Commission européenne et le Royaume-Uni concernant une révision de la dérogation pour la saison d'été 2021. " Nous restons concentrés sur les vols générateurs de trésorerie afin de minimiser les pertes et la consommation d'argent. Nous conservons la flexibilité nécessaire pour augmenter rapidement la capacité lorsque la demande reviendra".

À ce stade, étant donné le niveau continu d'incertitude à court terme, il ne serait pas approprié de fournir de nouvelles orientations financières pour l'exercice 2021, indique enfin easyJet. "Les clients réservent à un stade ultérieur et la visibilité reste limitée".