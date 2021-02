easyJet : les réservations s'envolent depuis les annonces de Boris Johnson

(Boursier.com) — Les Britanniques n'attendent qu'une chose, partir au soleil. easyJet a en effet constaté une envolée des réservations dans les heures qui ont suivi la présentation par le Premier ministre britannique du plan de sortie de crise prévoyant un retour à la quasi normale pour cet été. Depuis les annonces du gouvernement, les réservations de vols easyJet depuis le Royaume-Uni ont ainsi augmenté de 337% et celles de séjour de 630%. Malaga, Alicante, Palma, Faro et en Crète figurent parmi les destinations privilégiées par les clients de la compagnie à bas-coûts. easyJet précise avoir lancé de nouveaux itinéraires et de nouvelles destinations pour l'été 2021 afin d'offrir aux clients un choix encore plus vaste au moment de leur réservation.