easyJet : le fondateur échoue dans sa tentative de reversement de la direction

(Boursier.com) — Cuisant échec pour Sir Stelios Haji-Ioannou, fondateur d'easyJet. Le premier actionnaire de la compagnie britannique (33,7% du capital) réclamait l'annulation d'une commande d'une centaine d'appareils de la famille A320neo auprès d'Airbus ainsi que le départ de quatre dirigeants. Lors d'une assemblée générale 'virtuelle' tenue ce matin, les actionnaires ont voté contre toutes les résolutions proposées par Sir Stelios.

Le président du conseil d'administration, John Barton, a déclaré: "au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier les actionnaires pour leur soutien. Le secteur du transport aérien est confronté à des défis sans précédent et la priorité immédiate du conseil d'administration a été de prendre les mesures nécessaires pour guider avec succès easyJet à travers cette période d'incertitude. Nous nous concentrons sans relâche sur la conservation des liquidités et sur les moyens de faire en sorte qu'easyJet sorte de la crise du Covid-19 dans une position concurrentielle forte. Le conseil d'administration cherche à établir de bonnes relations avec tous les actionnaires de la société et espère pouvoir renouer un dialogue constructif avec Sir Stelios".