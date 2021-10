easyJet : la situation continue à s'améliorer

(Boursier.com) — easyJet est parvenu à dégager un cash-flow opérationnel positif d'environ 40 millions de livres sterling sur son quatrième trimestre fiscal tout en divisant sa perte nette ajustée par plus de deux. La compagnie à bas coûts a transporté 13,35 millions de personnes avec environ 58% de ses capacités de 2019 sur la période, avec une meilleure performance sur les lignes intra-européennes et intérieures britanniques, tandis que la demande pour les lignes internationales au départ du Royaume-Uni a continué d'être affectée par les restrictions de voyage du gouvernement britannique.

Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, la compagnie britannique anticipe une perte ajustée avant impôts comprise entre 1,135 et 1,175 Md£ contre un consensus de 1,175 Md£. Au 30 septembre 2021, elle disposait d'un accès illimité à environ 4,4 Mds£ de liquidités.

Sur le premier trimestre du nouvel exercice, easyJet estime qu'il devrait voler avec des capacités représentant 70% des niveaux de 2019. Alors que la demande intra-européenne a mené la reprise au cours de l'été, la récente annonce du gouvernement britannique de supprimer et d'assouplir les restrictions et les tests a créé une dynamique de réservation positive, souligne la compagnie. En réponse, elle a ajouté 100.000 sièges pour le T1, avec une demande particulièrement forte pour les destinations 'soleil. easyJet s'attend à ce que ses capacités continuent de croître tout au long de l'exercice 2022 et prendra des mesures rapides et décisives pour saisir des opportunités supplémentaires parallèlement à la croissance organique prévue. "À ce stade, compte tenu du niveau continu d'incertitude à court terme, il ne serait pas approprié de fournir des guidances financières pour l'exercice 2022", précise toutefois le transporteur.