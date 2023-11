easyJet : forte amélioration des résultats, retour du dividende

(Boursier.com) — easyJet dévoile des comptes annuels globalement conformes aux attentes des analystes et se montre confiant pour l'exercice 2024. La compagnie aérienne britannique souligne toutefois que l'arrêt temporaire des vols vers Israël et la Jordanie signifie que la perte sur le premier trimestre fiscal ne devrait pas s'améliorer sur un an par rapport à 2023. Sur l'exercice clos, le transporteur a dégagé un bénéfice imposable de 432 millions de livres, contre une perte de 208 M£ un an plus tôt, pour des revenus de 8,17 Mds£ (+42%). easyJet a accueilli 82,8 millions de personnes à bord de ses avions (19%) avec un taux d'occupation de 89,3% (85,5% sur l'exercice antérieur).

Le groupe a dit observer des réservations solides pour l'été 2024, ce qui, conjugué à une offre contrainte en Europe, permet de fournir une perspective positive pour l'ensemble de l'année. "L'exercice 2024 a commencé positivement avec une forte croissance des bénéfices d'une année sur l'autre en octobre et un revenu par siège sur les réservations anticipées pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres, en avance agréable par rapport à l'année dernière", a précisé la compagnie.

La société a par ailleurs repris sa politique de retour aux actionnaires avec un dividende total de 4,5 pence, la première distribution depuis le début de la pandémie.