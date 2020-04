easyJet devrait pouvoir tenir jusqu'à la fin de l'année, même sans voler

(Boursier.com) — easyJet a désormais assez de cash pour résister à une éventuelle immobilisation au sol de ses avions jusqu'à la fin de l'année. La compagnie à bas coûts, qui a annoncé la semaine dernière avoir trouvé un accord avec Airbus pour différer la livraison d'appareils, indique ce matin avoir obtenu deux prêts d'un montant total de 400 millions de livres sterling. Les deux prêts, d'échéance 2022, sont garantis par des actifs aéronautiques. En outre, le management continue à négocier avec des loueurs d'avions en vue de leur céder une partie de sa flotte, qui serait ensuite reprise sur forme de lease-back. "Des annonces sur l'avancement de ces engagements seront faites en temps utile, et les recettes attendues devraient se situer dans une fourchette de 400 à 550 M£", précise le transporteur britannique.

Ces différentes mesures ajoutées à celles déjà mises en places devraient permettre au groupe de disposer d'une trésorerie théorique d'environ 3,3 Mds£.

easyJet a par ailleurs dévoilé une perte imposable comprise entre 185 et 205 M£ sur son premier trimestre fiscal pour des revenus en hausse de 1,6% à 2,382 Mds£. La recette unitaire, mesure très suivie dans le secteur, devrait avoir progressé de 10,2% alors que les capacités ont reculé de 7,6%. "À ce stade, étant donné le niveau d'incertitude persistant, il n'est pas possible de fournir des orientations financières pour le reste de l'exercice financier", précise la direction. Toutefois, le groupe explique continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire ses coûts, préserver sa consommation de liquidités, et améliorer sa trésorerie, protéger l'entreprise et faire en sorte qu'elle soit la mieux placée pour reprendre la voie des airs.