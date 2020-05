easyJet : de retour dans les airs le 15 juin



(Boursier.com) — A l'image d'autres compagnies, easyJet va reprendre du service en juin. Le programme sera certes minimal mais il marque un premier pas vers une sorte de retour à la normale. A partir du 15 juin, le transporteur à bas-coûts assurera des vols au départ de Londres Gatwick, Bristol, Birmingham, Liverpool, Newcastle, Édimbourg, Glasgow, Inverness, Belfast et l'île de Man au Royaume-Uni. En outre, les vols reprendront en France au départ de Nice, Paris Charles de Gaulle, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lyon et Lille, ainsi que de Genève en Suisse, Lisbonne et Porto au Portugal, et Barcelone en Espagne. Les vols se feront principalement sur des lignes intérieures, en plus d'un nombre minimal de lignes internationales. La compagnie prévoit d'augmenter le nombre de vols à mesure que la demande des clients continuera de croître et que les restrictions seront assouplies.

Tous les passagers et membres d'équipage seront dans l'obligation de porter un masque.