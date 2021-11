easyJet : "de nombreuses incertitudes subsistent"

(Boursier.com) — easyJet dévoile des comptes annuels en ligne avec les attentes du marché et se montre prudemment optimiste pour l'avenir. La compagnie à bas coûts explique qu'il est trop tôt pour dire quel sera l'impact du variant Omicron sur les voyages en Europe et les restrictions à court terme qui pourraient en résulter. "Toutefois, nous nous sommes préparés à des périodes d'incertitude telles que celle-ci", souligne le management. Sur l'exercice financier 2021, le groupe britannique essuie une perte imposable de 1,14 milliard de livres contre 835 M£ un an plus tôt et 1,15 Md£ de consensus, pour des revenus divisés par deux, à 1,46 Md£. Le revenu par siège recule de 7% à 50,54£ alors que les capacités ont diminué de 57% en raison des restrictions liées à la pandémie. La compagnie bénéficie de 4,4 Mds£ de trésorerie.

Johan Lundgren, directeur général d'easyJet, a déclaré : "easyJet est en train de traverser la pandémie avec des atouts renouvelés après avoir transformé son activité en optimisant son réseau et sa flexibilité, en réalisant d'importantes économies et en opérant des changements importants en matière de revenus annexes. Ces initiatives, alliées à notre notation d'investissement et nos bilans tous deux solides, fournissent à easyJet une base robuste pour gérer de potentielles nouvelles perturbations liées au Covid ainsi qu'un moyen d'accélérer notre croissance et d'offrir un rendement élevé à nos actionnaires... En résumé, nous restons conscients du fait que de nombreuses incertitudes subsistent pour cet hiver et au-delà, cependant nous voyons une occasion unique pour easyJet de gagner des clients et de prendre des parts de marché à ses concurrents en cette période".

Les réservations actuelles pour le second semestre de l'exercice 2022 sont alignées sur celles de l'exercice 2019, souligne easyJet, qui compte augmenter sa flotte opérationnelle de 25 appareils sur l'exercice 2022 pour saisir les opportunités de croissance. Le transporteur anticipe des capacités représentant environ 65% du niveau de 2019 sur son premier trimestre 2022, contre 70% précédemment, et espère un retour à la quasi normale d'ici la fin de son exercice.