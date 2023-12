easyJet confirme sa commande géante d'A320/321neo

(Boursier.com) — Très belle journée pour Airbus. Quelques minutes après la belle commande de Lufthansa, easyJet annonce que ses actionnaires ont approuvé l'achat de 157 avions supplémentaires (56 A320neo et 101 A321neo). Le contrat, initialement dévoilé mi-octobre, comprend des options sur 100 appareils. Les avions doivent être livrés entre les exercices 2029 et 2034. Cette commande doit permettre à easyJet de mener à bien le programme de remplacement de sa flotte d'A319 et d'environ la moitié de ses A320ceo. La compagnie britannique a par ailleurs converti 35 de ses A320neo précédemment commandés en A321neo, plus grand.

Le transporteur avait récemment indiqué que la valeur totale des achats et des conversions prévus s'élevait à environ 19,9 milliards de dollars, sur la base des derniers prix catalogue d'Airbus. Mais, les clients bénéficient généralement de remises importantes lors de la signature de ce type de contrat.