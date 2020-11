easyJet : confirme la première perte de son histoire

easyJet : confirme la première perte de son histoire







Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — easyJet , qui avait dévoilé ses comptes préliminaires il y a un mois, fait état ce matin d'une perte annuelle ajustée avant impôts de 835 millions de livres. La compagnie à bas-coûts, dont le trafic a fondu de moitié sur l'exercice fiscal clos fin septembre avec 48,1 millions de passagers, a brûlé 651 M£ de cash au quatrième trimestre contre 774 M£ au trimestre précédent. Les revenus annuels ont fondu de 52,9% à 3,000 Mds£ alors que les capacités ont diminué de 47,5%. La perte totale imposable ressort à 1,2 Md£, la première de l'histoire du groupe britannique.

Johan Lundgren, directeur général d'easyJet, a déclaré : "je suis extrêmement fier des performances de l'équipe d'easyJet face aux défis de 2020. Nous avons réagi de manière robuste et décisive, en minimisant les pertes, en réduisant la consommation de liquidités et en lançant le plus grand programme de restructuration et de réduction des coûts de notre histoire - tout en levant plus de 3,1 milliards de livres sterling de liquidités à ce jour. easyJet a non seulement résisté à l'impact de la pandémie, mais dispose désormais d'une base inégalée pour sortir renforcé de la crise... Nous prévoyons de voler avec pas plus de 20% de la capacité prévue pour le premier trimestre 2021, tout en maintenant notre approche disciplinée en matière de vols générateurs de trésorerie pendant l'hiver, mais nous gardons la souplesse nécessaire pour augmenter rapidement notre capacité lorsque la demande reviendra".

Etant donné le niveau continu d'incertitude à court terme, le management confirme qu'il ne lui est pas possible de fournir des prévisions pour l'ensemble du nouvel exercice.