easyjet : communiqué concernant le COVID-19

(Boursier.com) — En raison du niveau sans précédent de restrictions de voyage imposées par les gouvernements en réponse à la pandémie de coronavirus et de la baisse significative de la demande, easyJet a dû procéder à un nombre important d'annulations supplémentaires. Ces annulations se poursuivront dans un avenir proche et pourraient entraîner l'immobilisation de la majorité de la flotte easyJet. easyJet continuera d'opérer des vols de rapatriement durant de courtes périodes...

Afin d'amortir l'impact du COVID-19, nous prenons toutes les mesures nécessaires pour supprimer à tous les niveaux les coûts et dépenses non critiques pour notre activité. L'immobilisation de la flotte supprimera des coûts variables dans d'importantes proportions. Le bilan d'easyJet est solide : une trésorerie de £1,6 milliard, une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 500 millions de dollars, des avions disponibles d'une valeur supérieure à £4 milliards et un portefeuille de créneaux important. easyJet n'a aucun refinancement de sa dette à échéance jusqu'en 2022 et est en pourparlers avec des apporteurs de liquidité qui reconnaissent la solidité de notre bilan et de notre modèle économique.

Avenir précaire

L'aviation européenne est confrontée à un avenir précaire et rien ne garantit que les compagnies aériennes européennes, ainsi que tous les avantages qu'elles procurent aux personnes, à l'économie et aux entreprises, survivront à ce qui pourrait être un arrêt des voyages à long terme et aux risques d'une lente reprise. Cette situation dépendra de la possibilité pour les compagnies aériennes européennes de maintenir leur accès aux liquidités, notamment grâce aux décisions des gouvernements européens.

easyJet continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités et suit les directives fournies par l'Organisation mondiale de la santé et de l'EASA afin d'assurer la santé et le bien-être de ses employés et de ses clients.

Prévisions

A ce stade et du fait d'une incertitude persistante, il n'est pas possible de fournir des prévisions financières pour le reste de l'exercice 2020.