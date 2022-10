easyJet bondit, IAG pourrait passer à l'offensive

(Boursier.com) — easyJet bondit de plus de 5% à Londres sur des rumeurs de rachat. Selon les information du 'Times', IAG, qui a renoué avec la rentabilité cet été et dispose de plus de 13 milliards d'euros de cash, aurait en effet des vues sur la compagnie à bas coûts ainsi que sur la TAP, le transporteur national portugais. Ce dernier, dont le gouvernement prévoit de se séparer rapidement, serait également dans le viseur d'Air France KLM.

S'exprimant lors de la présentation des résultats du troisième trimestre d'IAG la semaine dernière, Luis Gallego, directeur général du transporteur, a déclaré: "nous sommes une plate-forme de consolidation. Nous ne ferons que ce qui a du sens, mais nous voyons qu'il existe des opportunités d'être plus forts. Nous sommes un groupe qui veut consolider l'industrie".