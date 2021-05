easyJet accroît ses capacités au départ du Royaume-Uni vers les destinations 'vertes'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — easyJet va ajouter 80.000 sièges supplémentaires sur ses lignes existantes au départ du Royaume-Uni vers les destinations présentes dans la 'liste verte' du gouvernement britannique. La compagnie à bas-coûts cible principalement le Portugal et Gibraltar. Elle précise avoir vu ses réservations au départ du Royaume-Uni exploser quelques heures après que le gouvernement eut révélé quelles destinations figureront initialement sur la "liste verte" pour voyager cet été.

"Nous sommes déçus que si peu de pays aient été inscrits sur la liste verte, car cela n'est tout simplement pas justifié par les données ou la science et n'est pas cohérent avec l'approche visant à rouvrir l'économie nationale ", affirme Johan Lundgren, DG d'easyJet. "Cependant, easyJet est le plus grand opérateur au départ du Royaume-Uni vers les pays européens qui figurent actuellement sur la liste verte, et nous avons augmenté nos vols vers ces destinations là où nous le pouvons afin d'emmener autant de clients que possible pour les réunir avec leurs amis et leur famille ou pour des vacances attendues depuis longtemps - et nous sommes prêts et capables de monter en puissance. Nous nous attendons également à ce que le nombre de pays figurant sur la liste verte augmente le mois prochain pour inclure un grand nombre de nos destinations estivales populaires et nous avons des politiques flexibles afin que les clients puissent réserver en toute confiance et changer leurs plans si nécessaire".