E-Pango : suspension volontaire de l'activité gaz dans un contexte énergétique inédit

(Boursier.com) — E -PANGO, spécialiste de la fourniture d'énergie aux entreprises et aux collectivités suspend son activité de fourniture de Gaz initiée fin 2020. Cette décision s'impose au regard de la volatilité inédite constatée au cours des derniers mois des prix du gaz en grande partie liée à des incertitudes géopolitiques.

Moins de 15 clients dont 2 en offres couplées gaz / électricité sont concernés par cette décision sur un portefeuille total de plus de 480 clients adressés par E-PANGO à fin octobre 2021. E-PANGO a informé tous les clients concernés afin d'assurer la continuité de la fourniture dans le respect des dispositions du code de l'Energie.

Cette suspension volontaire devrait avoir un impact très limité sur l'activité d'E-PANGO en 2021.

La volatilité des prix de l'énergie confirme par ailleurs l'intérêt des solutions SMART (qui concernent exclusivement le segment fourniture d'électricité) développées par E-PANGO pour les clients BtoB, l'autoconsommation permettant de réduire partiellement mais de façon pérenne la volatilité des prix des marchés de l'électricité.

A plus long terme, la société garde les mêmes objectifs à horizon 2025 d'un chiffre d'affaires de l'ordre de 300 ME et d'une marge d'EBITDA d'environ 8%.